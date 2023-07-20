Житель Ямала прочитал личную переписку бывшей супруги и стал фигурантом уголовного дела Фото: Татьяна Коркина

В Тазовском районе мужчина подозревается в нарушении неприкосновенности частной жизни. Следователи сообщили, что возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Гыда. В апреле 2023 года мужчина, отобрав телефон у бывшей супруги без ее согласия, прочитал ее личную, тайную переписку. Своими действиями он причинил женщине моральный вред.

- СУ СК России по ЯНАО напоминает об уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности частной жизни, гарантированные ст. 23 Конституции Российской Федерации, согласно которой каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени, право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ст. 12 - сообщили в ведомстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.