В Новом Уренгое прошёл масштабный субботник

Фото: Ляйсан Давыдова

Более 150 сотрудников «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» приняли участие в акции «Наш чистый Новый Уренгой», которая состоялась на прошлой неделе на Ямале. Работники всех подразделений Общества внесли свой вклад в наведение порядка на городских улицах, следуя принципам компании «Роснефть», заботясь об окружающей среде. Каждый сотрудник получил корпоративную футболку, перчатки, пакеты для мусора, грабли и средство от комаров.

Первая территория, которую необходимо было убрать – зелёная зона в северной части города, от церкви до моста. Здесь всегда много отдыхающих, особенно летом, поэтому и находки соответствующие: сигаретные окурки, бутылки, обёртки от продуктов. Но в целом мусора стало меньше, замечают волонтёры. Может, благодаря субботникам, а может, новоуренгойцы стали аккуратнее.

- Территория относительно большая, но я думаю, что часа за 2 справимся. Да, город чистый, город зелёный, особенно это видно после долгой и продолжительной зимы, – отметил руководитель группы технического надзора компании Александр Потапов.

Фото: Ляйсан Давыдова

В районах, отдалённых от центра, ситуация была, увы, плачевнее: на улице Ягельной кто-то устроил стихийную свалку. Здесь и остатки сантехники, и деревянные доски и вечная мусорная классика – старые автомобильные покрышки. Всего за час волонтёры собрали огромную груду отходов.

Как отметил главный специалист предприятия Артем Назаров, мусора после визита роспановцев станет гораздо меньше, это самое главное. Мы делаем чистоту вокруг – это помогает не только сплотиться нашему коллективу, но и сделать окружающую среду более благоприятной, – отметил он.

Специалисты предприятия – постоянные участники всех городских экологических акций. В этот раз на субботник вышли работники всех подразделений предприятия: лицензионных участков, железнодорожного терминала на станции Коротчаево и базы производственного обеспечения. Субботники – эта важная часть природоохранных мероприятий на территории производственной деятельности. Порядок на объектах и чистая природа – основные пункты эффективной системы экологической безопасности.