Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

На Ямале выпустят в дикую природу молодых краснокнижных стерхов. Это белые журавли, которые включены в перечень находящихся под угрозой исчезновения видов. Как рассказали в пресс-службе правительства региона, шесть молодых стерхов накануне привезли в государственный природный заказник регионального значения «Куноватский» в Шурышкарском районе. Четырех самок и двух самцов специально вырастили для Ямала в Окском государственном биосферном заповеднике.

Журавлей поселили в открытом вольере на болоте, где птицы проведут несколько дней. А после адаптации к местному климату и окружающей среде, их выпустят на волю. В Салехарде к птицам прикрепили GSM-датчики для отслеживания путей будущей миграции и оценки успеха адаптации к естественной среде обитания. Трекеры Ямалу предоставили Научно-исследовательским центром по экологическим наукам Академии наук Китая в Пекине.

Основная сложность в выращивании и сохранении этих видов заключается в том, что стерхи – могут существовать лишь при наличии определенного климата, пищи и особых заболоченных озер. Образ их жизни максимально приближен к воде. И не всякое место зимовки ему подойдет. В поисках нужного места обитания белый журавль может пролететь около шести тысяч километров, что делает популяцию очень уязвимой.

- На сегодняшний день на Ямале в дикую природу было выпущено 17 молодых стерхов. К 2031 году планируется выпустить всего около 50 особей. Это является необходимым минимумом для успешного восстановления популяции в регионе - рассказал куратор проекта, заместитель начальника отдела координации научной деятельности департамента внешних связей ЯНАО Дмитрий Замятин.

В мероприятиях по восстановлению обской популяции стерха принимают участие ведущие специалисты по журавлям ВНИИ «Экология» Минприроды России, Окского государственного заповедника, института экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, ученые из Казахстана, Узбекистана и Китая.

Кстати, в 2012 году президент страны Владимир Путин совершил на Ямале полет со стерхами, чтобы указать им путь на зимовку.