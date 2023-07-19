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НовостиПроисшествия19 июля 2023 13:38

В Ноябрьске осудят экс-начальника полигона за хищение 4,5 тонны дизтоплива

Ущерб предприятию превысил 282 тысячи рублей
Виктория Терина
В Ноябрьске осудят экс-начальника полигона за хищение 4,5 тонны дизтоплива

В Ноябрьске осудят экс-начальника полигона за хищение 4,5 тонны дизтоплива

Фото: Татьяна Коркина

В Ноябрьске осудят экс-начальника полигона за хищение 4,5 тонн дизельного топлива. Об этом сообщает СУ СК РФ по ЯНАО. Расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено, собрано достаточно доказательств его вины.

- Начальник полигона МУП «Ноябрьскспецавтотранс» в период с октября 2022 по март 2023, используя свое служебное положение, похитил вверенное ему дизельное топливо в количестве 4 500 литров, которое в последующем растратил, реализовав его по заниженной цене своим знакомым - говорится в сообщении ведомства.

Ущерб предприятию превысил 282 тысячи рублей, что является крупным размером. А полученными от растраты деньгами начальник полигона ТБО распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело передали в суд.