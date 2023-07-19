На Ямале стартовали две экспедиции экологического движения по уборке северных территорий

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Илья Дианов

В окрестностях села Мыс Каменный и мыса Марре-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе 17 июля стартовали две экоэкспедиции «Зелёная Арктика». Волонтёры из разных регионов России очистят северные территории от исторически накопленного антропогенного мусора. На побережьях Обской губы и Байдарацкой губы Карского моря они соберут и подготовят к утилизации тонны металлолома и других отходов. К экологическому движению привлекаются и неравнодушные жители региона.

Экспедиции проводятся в рамках масштабного проекта по очистке территорий ЯНАО и сохранению уникальной природы Севера. Комплекс мероприятий реализуется при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Впервые компания поддержала движение «Зелёная Арктика» в 2022 году. Экспедиция по уборке строительного мусора, оставшегося с 90-х годов, прошла в Сеяхе Ямальского района. На шести территориях общей площадью 7,5 гектаров собрали, подготовили к вывозу и утилизации 26 тонн металлолома и 235 кубометров отходов.

По словам директора программы социальных инвестиций «Родные города» Ярины Сугаковой, природа Крайнего Севера хоть и суровая, но нуждается в защите. Поэтому проект всегда поддерживает экологические инициативы.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Георгий Андреев

- Мы выступаем в качестве партнёров волонтёрских экспедиций «Зелёной Арктики», где десятки добровольцев вносят личный вклад в поддержание чистоты этого уникального региона. В рамках корпоративного волонтёрства мы проводим субботники и акции по экологическому просвещению для местных жителей. С каждым годом всё больше людей вовлекаются в реализацию экопроектов за счёт наших механизмов грантовой поддержки. Всё это привлекает внимание к экологической повестке, а главное, имеет практический эффект: территории Севера становятся чище, а среда для его жителей – комфортней, – отмечает Ярина Сугакова.

С 2016 года при участии «Газпромнефть-Ямала», «Газпромнефть-Заполярья» и «Газпромнефть-Развития» от мусора очистили более 90 га ямальской земли. Уборки проходили в Надымском, Пуровском, Тазовском, Вынгапуровском районах.

Руководитель общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика» Евгений Рожковский подчеркивает, что среди волонтёров акции присутствуют экологи, биологи и другие специалисты. За время существования проекта удалось очистить более 500 га земли и собрать около 2 400 тонн металлолома.

- В этом году мы получили более 1000 заявок от желающих отправиться в наши экспедиции, из которых отобрали 80 претендентов. Главным критерием выбора стало умение работать в команде. В Арктике этот навык связан как с требованиями безопасности, так и со спецификой работы: поднять крупногабаритный объект можно только с надёжным напарником. Организовывать волонтёрские экспедиции такого масштаба нам намного проще при поддержке «Родных городов», - отмечает руководитель организации.

Фото предоставлено компанией «Газпромнефть-Ямал». Автор: Григорий Покрас

Этим летом в рамках программы «Газпром нефти» на Ямале планируют провести свыше 30 экологических акций и очистить от мусора около 100 га территорий. Сезон уборок завершится финальной экспедицией «Зелёной Арктики» в поселок Полярный. Она пройдет с 7 августа по 3 сентября.

- Уже второй год подряд при поддержке нефтяников в муниципалитетах района проходят экспедиции движения «Зелёная Арктика». Мы ценим участие наших партнёров в важных для ямальцев проектах и бережное отношение к арктической природе, – поделился глава Ямальского района ЯНАО Андрей Кугаевский.