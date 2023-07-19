Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 12:54

На Ямале тушат 4 природных пожара

Площадь возгораний превысила 46 гектаров
Виктория Терина
Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

Фото: ФБУ «Авиалесоохрана»

На территории ЯНАО тушат 4 природных пожара на площади 46,3 гектаров. Всего с начала пожароопасного периода в этом году зарегистрирован 94 очага природных пожаров, их площадь составила 3 904,74 гектаров.

МЧС просит ямальцев сообщать, если они стали свидетелями возгорания в лесах. Сделать это можно по телефону прямой линии лесной охраны: +7 (800) 100-94-00 (звонок бесплатный), а также позвонив в диспетчерскую службы лесхоза по номеру: (34922) 5-28-27 или по телефону 112.

Напомним, ранее мы сообщали, что пожароопасный сезон на Ямале в этом году продлится с 10 мая по 1 октября.