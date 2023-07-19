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НовостиПроисшествия19 июля 2023 12:39

В Новом Уренгое пьяный мужчина напал с ножом на случайного прохожего

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
В Новом Уренгое пьяный мужчина напал с ножом на случайного прохожего

В Новом Уренгое пьяный мужчина напал с ножом на случайного прохожего

Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело из-за покушения на убийство мужчины, которое произошло 15 июля 2023 года. Следком сообщает, что в убийстве подозревается 32-летний житель города, который в пьяном состоянии поссорился с группой молодых людей.

Обозленный мужчина взял нож и отправился на поиски обидчиков. Не найдя своих оппонентов, он нанес несколько ударов в жизненно-важные части тела случайному прохожим, который даже не являлся участником конфликта. К счастью, 39-летний пострадавший выжил, но только благодаря квалифицированной помощи врачей.

Подозреваемого задержали и сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается.