В Новом Уренгое пьяный мужчина напал с ножом на случайного прохожего Фото: Татьяна Коркина

В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело из-за покушения на убийство мужчины, которое произошло 15 июля 2023 года. Следком сообщает, что в убийстве подозревается 32-летний житель города, который в пьяном состоянии поссорился с группой молодых людей.

Обозленный мужчина взял нож и отправился на поиски обидчиков. Не найдя своих оппонентов, он нанес несколько ударов в жизненно-важные части тела случайному прохожим, который даже не являлся участником конфликта. К счастью, 39-летний пострадавший выжил, но только благодаря квалифицированной помощи врачей.

Подозреваемого задержали и сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения. Расследование продолжается.