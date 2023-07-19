На Ямале археологи получили бесценный материал о средневековых погребальных обрядах

Фото: пресс-служба правительства ЯНАО

На Ямале завершилась экспедиция Научного центра изучения Арктики в Приуральский район, где ученые в течение месяца в полевых условиях исследовали средневековый могильник Нюрымпосллор 4. Археологи получили бесценный материал о средневековых погребальных обрядах. За время экспедиции они исследовали девять захоронений, большая часть из которых была разграблена еще в древности. Погребения принадлежали как взрослым, так и детям.

- Одно из обнаруженных захоронений оказалось наиболее интересным. Оно сразу нам показалось странным. По длине соответствовало детскому, но ширина слишком большая. Данное погребение оказалось повторным захоронением с содержанием фрагментированных костных останков взрослого человека, – поделилась антрополог Научного центра изучения Арктики Евгения Святова.

Полученные материалы передадут в Тюменский научный центр Сибирского отделения РАН для исследования. Археологическую коллекцию после камеральной обработки направят на постоянное хранение в МВК имени Шемановского. А антропологические останки отправятся в Екатеринбург для дальнейшего исследования и хранения.