На Ямале количество стобалльников по ЕГЭ выросло в два раза Фото: Татьяна Коркина

На Ямале стало в два раза больше стобалльников. Такие выводы сделаны после подведения итогов экзаменационной кампании в округе. ЕГЭ в этом году в ЯНАО сдали более трех тысяч выпускников по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. В этом году у Ямала 23 стобалльника – в два раза больше, чем в 2022. Ребята и их педагоги получат гранты от губернатора в размере 100 тысяч рублей за каждые 100 баллов.

Впервые в регионе сразу два выпускника получили высший балл по двум предметам сразу. Отличились Кирилл Павлович из ноябрьской школы № 3, который набрал 200 баллов по химии и русскому языку. А второй школьницей стала Центра образования поселка Пангоды Екатерина Мокрушина, она показала блестящие знания по литературе и русскому языку.

В этом году рекордное количество выпускников сдали русский язык на 100 баллов – 11 ребят. Вырос и средний балл по математике. Также при сдаче ЕГЭ улучшили результаты по сравнению с прошлым годом.