Студенты-экологи приехали на практику на Ямал

Фото: Департамент внешних связей ЯНАО

Студенты-экологи из Санкт-Петербурга приехали на практику на Ямал. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешних связей ЯНАО. Ребята приехали в северный регион для прохождения научно-исследовательской практики по специальности «Экология и природопользование» из Санкт-Петербургского государственного университета.

- В течение пяти дней студенты узнают об особенностях работы в арктических условиях, познакомят с процессами, происходящими в многолетнемерзлых породах, а также с методами морфометрического описания почвенных разрезов, правилами отбора почвенных образцов для гранулометрического анализа и геохимии верхнего слоя. Кроме того у ребят будет возможность посетить карбоновый полигон "Семь лиственниц" - рассказали в правительстве.

Фото: Департамент внешних связей ЯНАО

До конца года Научный центр изучения Арктики планирует принять 19 групп студентов и аспирантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска, Новосибирска и Тюмени. Всего в этом году на Ямале пройдут практику 85 человек, среди которых четверо иностранцев из Китая и Индонезии.