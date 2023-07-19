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НовостиПроисшествия19 июля 2023 5:33

На трассе Лабытнанги - Харп водитель Газели наехал на дорожного рабочего

Мужчину госпитализировали с различными травмами
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямала произошло 9 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы.

Так, по данным окружной Госавтоинспекции, на 20 километре автодороги Лабытнанги - Харп, на месте производства дорожных работ водитель, автомобиля «ГАЗ» наехал на дорожного рабочего. В результате ДТП мужчина-пешеход с различными травмами на скорой помощи доставлен в Лабытнангскую городскую больницу.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 805 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 143 получили травмы, в их числе 20 детей.