На Ямале сегодня будет жарко и ветрено Фото: Юлия Кучеренко

По сообщению ямальских синоптиков 19 июля ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный 8-10 м/с, по западу 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +23…+29 градусов.

В Салехарде ожидается пасмурная и теплая погода. Ветер 2-4 м/с. Температура воздуха ночью +15...+19, днем +22...+28 градусов.

На Руси к этому дню полагалось завершить посевные работы там, где они еще продолжались. По этому поводу вспоминали пословицы о том, что каждое дело нужно делать в нужное время: «У каждого дня свои заботы»; «Не то забота, что много работы, а то забота, как нет работы».