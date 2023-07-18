Новая транспортная сеть связи увеличила скорость 4G на площадках крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений Арктики

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Строительство транспортной сети в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа завершилось благодаря специалистам МегаФона. Новая телеком-инфраструктура позволила увеличить скорость 4G на площадках крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений, а также получить резервные каналы связи для отдаленных территорий в Арктической зоне.

Строительство радиорелейных пролетов на площадках Песцового нефтегазоконденсатного месторождения завершено в июне. Новые объекты телеком-инфраструктуры замкнули кольцо транспортной сети связи и стали завершающим этапом проекта по обеспечению современной связью нефтегазового кластера в Надымском районе.

На башнях высотой от 50 до 70 метров смонтировали мощные радиорелейные антенны диаметром от 0,6 до 1,8 метра. Вес некоторых достигает 140 килограммов. Ввод новых радиорелейных пролетов позволил кратно – в 7 раз и более – увеличить пропускную способность транспортных каналов, выросло качество голосовой связи и передачи данных на производственных площадках Песцового нефтегазоконденсатного месторождения, а также в вахтовых жилых комплексах, где находятся по несколько тысяч газовиков и нефтяников. Кроме того, выросла и скорость передачи данных в этих арктических локациях, увеличение составило около 20-40% по сравнению с весной текущего года.

На этой территории в прошлом месяце связью пользовались абоненты из 75 российских регионов, прокачав при этом более 36,5 тысяч гигабайт интернета. Сотрудники ресурсодобывающих компаний, вахтовики с большим комфортом могут пользоваться любыми цифровыми ресурсами, в том числе мессенджерами. Им доступна и технология цифровых звонков VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук при голосовых соединениях в сети 4G. За июнь общий голосовой трафик с площадок Песцового месторождения превысил 19 тысяч часов, что равняется разговору длинною более 2 лет.

– Сотрудники компании имеют внушительный опыт строительства телеком-инфраструктуры в условиях сложной транспортной логистики и экстремального климата на полуострове. Около трех десятков наших базовых станций обеспечивают связью арктический нефтегазовый кластер к югу от Обской губы. Соединив кольцо транспортной сети в Надымском районе, инженеры МегаФона также обеспечили возможность для запуска резервных каналов связи, что крайне значимо для стабильной работы оборудования на суровых отдаленных территориях Крайнего Севера, – отметил директор МегаФона в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов.