Нефтяники помогли тундровикам вернуться в стойбища Фото: Татьяна Коркина

Десятки жителей Ямальской тундры вернулись в стойбища из Яр-Сале, где они получали медицинские, образовательные и другие социальные услуги. Доставку организовала компания «Газпромнефть-Развитие» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Помощь кочевникам нефтяники оказывают регулярно. По данным муниципальных властей, с начала 2023 года попутными бортами в родную тундру вернулись около 300 человек.

По словам главы администрации Ямальского района Андрея Кугаевского, благодаря нефтяникам коренное население не испытывает трудностей с оперативным возвращением домой, в том числе в экстренных ситуациях.

– Такая поддержка в очередной раз подтверждает, что на территории Ямальского района работают социально ответственные компании, которые активно участвуют в сохранении традиционного уклада жизни, – отметил Андрей Кугаевский.

Напомним, социальная программа реализуется с 2012 года. Она направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области экологии, культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий.