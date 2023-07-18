Врачи Нового Уренгоя спасли школьницу с разрывом почки

Фото: телеграм-канал правительства ЯНАО

Врачи Нового Уренгоя провели редкую операцию ребенку с закрытой травмой брюшной полости.10-летняя Даша поступила с травмой в Новоуренгойскую ЦГБ. Девочка неудачно упала во время игры в родном посёлке, откуда её срочно бортом санавиации доставили в город.

Обследование показало редкую травму для детей — разрыв почки, но за дело взялись хирурги Аслан Хуранов и Камиль Магомеджанов, которые решили сохранить поврежденный орган. Операцию проводили в два этапа: сначала врачи ушили разрыв, а после провели необходимые манипуляции. Через два месяц функции почки должны восстановится, а затем стент удалят.

Сейчас девочка чувствует себя хорошо. После выписки ее продолжат наблюдать детские хирурги.