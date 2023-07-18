Аэропорт Салехарда подал иск почти на 13 миллионов рублей к строительной компании Фото: Татьяна Коркина

Аэропорт Салехарда подал иск к строительной компании почти на 13 миллионов рублей. Информация об этом содержится в картотеке дел арбитражного суда ЯНАО. Руководство аэропорта Салехарда намерено взыскать с компании «Строй-Сити» 12 млн 881 тысячу рублей. Такая сумма значится в иске.

Известно, что обе организации находятся в одном здании на Авиационной улице, 22. О том, что послужило поводом к судебному разбирательству, не раскрывается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селах Ямала построят три модульных аэровокзала. До конца года на вертолетных площадках в трех селах введут в эксплуатацию новые павильоны.