В ЯНАО сегодня воздух прогреется до +28 градусов Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 18 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозу. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11...+16, при прояснении до +6. Днем воздух прогреется до +23...+28 градусов, местами до +18 градусов.

В Салехарде ожидается облачная и теплая погода. Температура воздуха ночью +15...+16 градусов, днем потеплеет до +17...+24 градусов. Ветер 3-5 м/с.

О погоде в регионе можно также узнать в инфографике МЧС.