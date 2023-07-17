Первоклассники Ямала получат новую Арктическую азбуку Фото: Татьяна Коркина

Для первоклассников Ямала печатают новую Арктическую азбуку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

- В Год знаний, педагога и наставника все первоклассники Ямала и Волновахи получат обновленную Арктическую азбуку. Книга тиражом в 12 тысяч экземпляров будет представлена в школьных библиотеках и в лагерях, где отдыхают ямальские ребята: ВДЦ «Орленок», тюменских детских здравницах - отметили в пресс-службе.

Авторы придумали много интерактивных заданий с наклейками и открытками, чтобы изучение алфавита было не только полезным, но и интересным для детей. С помощью QR-кодов ребята смогут смотреть мультфильмы о достопримечательностях и обитателях Арктики, а настольная игра в виде карты-бродилки поможет глубже погрузиться в самобытность региона.

Впервые первоклассники округа получили Арктическую азбуку в начале прошлого учебного года.