На Ямале установят больше 50 новых теплых остановок

Фото: правительство ЯНАО

В этом году на Ямале появится больше 50 новых теплых остановок. Их устанавливают во всех муниципалитетах округа. Большинство из них оборудуют видеонаблюдением, кнопкой вызова экстренных служб, Wi-Fi-модулями, разъемами для зарядки телефонов и интерактивными экранами.

Места для установки павильонов выбирают по пожеланию жителей. В приоритете участки рядом с социальными учреждениями и с высоким пассажиропотоком. Большинство таких остановок установит Новый Уренгой – здесь разместят 18 новых комплексов. На втором месте – Салехард, где планируют возвести десять павильонов. Замыкает тройку Ноябрьск - там появится семь современных автобусных остановок.

Теплые остановки в условиях Крайнего Севера очень важны для комфорта людей. Работу по их модернизации продолжают, меняя старые комплексы. Всего, с учетом установленных в этом году, в городах и поселках округа уже размещено больше 200 новых остановок.