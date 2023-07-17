В Салехарде пенсионерка получила компенсацию за травму из-за сломанных ступенек в подъезде Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Салехарда разобралась с неприятным инцидентом, защитив права пенсионерки, получившей травму ноги из-за обрушения ступеней лестницы многоквартирного дома.

- Прокуратура Салехарда проверила соблюдение требований законодательства при содержании многоквартирного дома. Установлено, что 21 мая 2023 женщина, спускаясь по ступеням подъезда своего дома по улице Подшибякина, провалилась между сломанными частями ступеней - сообщили в прокуратуре.

Все произошло из-за обрушения ступеней крыльца подъезда. Пенсионерка получила травму - ушиб голени. Прокурор направил иск в суд, потребовав с управляющей компании компенсации причиненного морального вреда.

Суд взыскал в пользу пострадавшей северянки 100 тысяч рублей.