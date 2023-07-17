В Салехарде на глазах у очевидцев в реке утонул мужчина Фото: Татьяна Коркина

В Салехарде в реке утонул мужчина. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО. Следователи проводят проверку случившегося.

- Около 15 часов 16 июля 2023 года в Салехарде в районе речного порта утонул на глазах у очевидцев 50-летний мужчина. Тело 50-летнего жителя села Красноселькуп обнаружили около 21 часа сотрудники Ямалспаса - сообщили в ведомстве.

Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается, назначен комплекс судебно-криминалистических экспертиз. По результатам доследственной проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Ямальском районе при падении со строительных лесов пострадал рабочий.