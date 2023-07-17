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Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристический поток в Ямало-Ненецкий автономный округ и выяснила, что с начала 2023 года количество гостей, впервые посетивших северный регион, выросло в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Причем каждый третий приезжал из Югры.

Изменилась частота поездок иногородних граждан в нефтегазовый регион: количество людей, впервые приезжающих на Ямал, выросло, а вместе с тем уменьшилось количество гостей, которые приезжали на Север на регулярной основе. Визитеры чаще выбирают Ямал для работы или туризма.

Большинство приезжих в ЯНАО - мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, они предпочитают передвигаться на авто и воздушным транспортом. Притягивают гостей Пуровский, Надымский районы и Новый Уренгой. Кроме того, в топ гостеприимных городов вошел Ноябрьск и Губкинский, обогнав столицу арктического региона Салехард. На Крайний Север работать и отдыхать приезжали преимущественно из соседних регионов Урала и Сибири – ХМАО (33%), Тюменской области (17%), Красноярского края (9,5%).

Директор МТС в ЯНАО Сергей Найденков отметил, что Ямал остается одним из самых экономически-привлекательных регионов в стране. Он интересен бизнесу с точки зрения вложения инвестиции, а вахтовых рабочих привлекает зарплата.

- Это подтверждают данные Big Data МТС: в среднем треть населения округа составляют иногородние граждане из разных уголков страны, которые, приезжая на Крайний Север, всегда остаются на связи с близкими. Имея многолетний успешный опыт работы в северных широтах со сложной логистикой, со своей стороны мы готовы помочь бизнесу внедрить инновации даже в удаленных локациях, а приезжающим обеспечить цифровой комфорт, где бы они не находились, – рассказал Сергей Найденков.

О темпах развития Ямала с точки зрения путешествий высказался директор агентства по развитию регионального туризма ЯНАО Павел Хромов. Он подчеркнул, что развитие этой отрасли на Ямале растет с каждым годом.

- На Полярном Урале ведётся работа по обустройству эко-троп и туристских маршрутов. Кроме того, работаем над созданием сети горных приютов: в прошлом году установили первый, современный горный модуль для туристов. Также запущена стоповер-программа путешествий – единственная в стране. Это лишь малая часть того, над чем работает наша команда. Мы намерены сделать всё, чтобы позволить себе Арктику мог каждый турист, – прокомментировал Павел Хромов.