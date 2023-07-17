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НовостиПроисшествия17 июля 2023 7:31

У жителя Ноябрьска за долги забрали автомобиль

Мужчина получил в придачу к долгам еще несколько административных протоколов
Виктория Терина
Фото: Госавтоинспекция Ямала

Фото: Госавтоинспекция Ямала

У жителя Ноябрьска арестовали автомобиль за долги. Об этом сообщили в ГИБДД Югры.

- Сотрудники ДПС накануне остановили для проверки автомобиль «Шевроле Нива». Оказалось, что 51-летний водитель лишён прав, да ещё и накопил долги. Задолженность по кредитам и неоплаченные штрафы ГИБДД в сумме составили полмиллиона рублей - сообщили в Госавтоинспекции.

Мужчина получил в придачу к долгам еще несколько административных протоколов, а судебные приставы арестовали и изъяли машину. Забрать автомобиль владелец сможет только после уплаты всех долгов и сборов.

Напомним, ранее мы писали о том, что на ямальских дорогах за сутки в ДТП пострадали два человека.