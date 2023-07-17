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НовостиПроисшествия17 июля 2023 5:26

На Ямале завершилась неделя туризма

Следующая неделя на Ямале будет связана с экологией
Виктория Терина
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

На Ямале завершилась неделя туризма. Об этом сегодня сообщили в администрация Лабытнанги. За это время прошло несколько мероприятий. Так, молодежный центр провел игру-квест для подростков. Ребята прокачивали туристические навыки, участвовали в интерактиве. Каждый участник получил тематические подарки, среди них брендированные значки и панамки.

Кроме того, экскурсию для молодежи провел Краеведческий музей. Конечной точкой пешего маршрута стал железнодорожный вокзал. Вместе с аудиогидом школьники слушали историю Лабытнанги.

Следующая неделя на Ямале будет связана с экологией. Стартует она 22 июля.