Фото: администрация Лабытнанги

На Ямале завершилась неделя туризма. Об этом сегодня сообщили в администрация Лабытнанги. За это время прошло несколько мероприятий. Так, молодежный центр провел игру-квест для подростков. Ребята прокачивали туристические навыки, участвовали в интерактиве. Каждый участник получил тематические подарки, среди них брендированные значки и панамки.

Кроме того, экскурсию для молодежи провел Краеведческий музей. Конечной точкой пешего маршрута стал железнодорожный вокзал. Вместе с аудиогидом школьники слушали историю Лабытнанги.

Следующая неделя на Ямале будет связана с экологией. Стартует она 22 июля.