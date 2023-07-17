В Ноябрьске столкнулись два отечественных авто: пострадал 1 человек

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За прошедшие сутки на дорогах Ямала произошло 11 аварий и 1 человек получил травмы.

Так, по данным ГИБДД, на регулируемом перекрестке улиц Муравленко и Шевченко в Ноябрьске, водитель автомобиля «Ваз 21213» при повороте налево столкнулся с автомобилем «Ваз 21102», двигающемуся во встречном направлении прямо. В результате ДТП, водитель автомобиля «Ваз 21102» получила травмы.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 786 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 139 получили травмы, в том числе 18 детей.

В окружной Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Водителям рекомендуют выбирать безопасную скорость и быть внимательнее на дорогах.