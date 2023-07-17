На Ямале 17 июля возможен кратковременный дождь и гроза Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 17 июля, на Ямале ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, днем гроза. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, с усилением до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9...+14 градусов, при прояснении столбик термометра опустится до +4. Днем воздух прогреется до +23...+28, а местами лишь до +18.

В Салехарде сегодня прогнозируют облачное небо. Ветер усилится до 7 м/с. Температура воздуха днем будет около +20 градусов, возможен дождь.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.