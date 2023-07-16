Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия16 июля 2023 11:51

На Ямале тушат 4 природных пожара

Площадь возгораний достигает 43,5 гектаров
Виктория Терина
Фото: официальный телеграм-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

Фото: официальный телеграм-канал ФБУ «Авиалесоохрана»

На территории ЯНАО сегодня, 16 июля, зафиксировано 4 очага природных пожаров на площади 43,5 гектаров, в том числе локализованы 2 очага на площади 34 гектаров.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, всего с начала пожароопасного периода в 2023 году на территории округа зарегистрировано 78 очагов природных пожаров на площади 3 721,94 гектаров.

МЧС просит ямальцев сообщать, если они стали свидетелями возгорания в лесах. Сделать это можно по телефону прямой линии лесной охраны: +7 (800) 100-94-00 (звонок бесплатный), а также позвонив в диспетчерскую службы лесхоза по номеру: (34922) 5-28-27 или по телефону 112.