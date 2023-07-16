Жительница Лабытнанги отметила 90-летний юбилей

Фото: администрация Лабытнанги

Жительница Лабытнанги Зоя Филиппова отметила 90-летний юбилей. С днём рождения Зою Николаевну поздравили в администрации города. Она родилась и выросла на Севере. Всю жизнь посвятила труду, имеет статус – ветеран труда, ветеран ЯНАО.

Зоя Филиппова воспитала 3 детей, 4 внуков и 5 праправнуков. Юбилей встречает в окружении родных и близких.

- Счастья, здоровья и долгих, долгих лет жизни нашему многоуважаемому ветерану! - пожелали в администрации города.

Ранее мы писали, что в Лабытнанги открыли шесть стоянок для велосипедов и самокатов.