На ямальских дорогах за сутки в ДТП пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция Ямала

За сутки на дорогах Ямала зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых 2 человека получили травмы. Как сообщают в ГИБДД одна из аварий произошла на 1212 км автодоги «Сургут-Салехард». Водитель на «Toyota» съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП водитель госпитализирован.

Еще одна авария произошла в районе дома №129, по улице Ленина в Муравленко. Водитель автомобиля «Ford» сбил пешехода в жилой зоне. Пешеход внезапно выбежал из припаркованного автомобиля и в результате ДТП получил травмы.

С начала 2023 года на ямальских дорогах в 2 776 зарегистрированных ДТП погибли 16 человек и 138 получили травмы, в их числе 18 детей. В Госавтоинспекции призывают всех жителей округа соблюдать правила дорожного движения.