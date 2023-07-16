На Ямале потеплеет до +20, а местами до +26 градусов Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный с порывами до 14 м/с, по западу 5-10 м/с. Ночью столбик термометра покажет +2....+7 градусов, при натекании облачности до +12. Днем воздух прогреется до +15...+20 градусов, а по западной части региона до +26 градусов.

В Салехарде сегодня ожидается +16..+23 градуса и без осадков.

Подробнее о погоде в регионе можно посмотреть в инфографике МЧС.