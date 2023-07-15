Ямальские ученые развивают квантовые технологии для технологического суверенитета России

Фото: future-forum.tech

Ученые из Ямало-Ненецкого автономного округа развивают квантовые технологии и другие актуальные направления для достижения Россией технологического суверенитета. Ямальцы поучаствовали в Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир», который открыл серию ежегодных мероприятий, посвященных обсуждению прорывных направлений технологического развития страны. В этом году он прошел под девизом «Опережая время».

Главная задача форума – стимулировать совместную работу государства, науки и бизнеса по развитию и внедрению технологий, которые позволят стране соответствовать глобальным трендам и претендовать на мировое технологическое лидерство. Мероприятие организовано под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.

Как отметил в своем выступлении на пленарной сессии Форума Президент РФ Владимир Путин, принципиальная задача - перевести всю экономику на качественно новый уровень на основе больших данных. Глава государства предложил подготовить новый нацпроект по формированию экономики данных до 2030 года.

- При этом у нас должны быть не просто научные разработки и базовые решения, а вся технологическая и производственная цепочка. Речь, по сути, идет о системообразующей инфраструктуре для нашего дальнейшего развития, для будущего нашей экономики в целом. И очевидно, что зависимость в этой сфере означает серьезные угрозы для национальной безопасности, ослабление, а то и утрату суверенитета страны, - отметил Путин.