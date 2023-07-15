Ямал реализует мегапроекты в НОЦ для достижения технологического лидерства

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На Ямале, как еще в 36 субъектах Российской Федерации, работает научно-образовательный центр мирового уровня. Ведь сегодня – время прорывных технологий и инноваций, генерировать которые будут талантливые молодые ученые. В рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты» выделяются значительные деньги на поддержку научных кадров и создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы.

В условиях жесточайшего санкционного давления ученые оперативно переориентировали векторы развития ради успеха в импортозамещении и обеспечении технологического суверенитета России.

Возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами на днях обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» во время панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?».

По мнению спикеров форума, полного технологического суверенитета нет ни у одной страны мира, однако строить свою технологическую экосистему все-таки нужно.

По словам директора Объединенного института ядерных исследований Григория Трубникова, «доверие –это ключевой элемент любой системы, а ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране.

- Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) — пример альянса вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику, - отметил Григорий Трубников.

Спикеры считают, что для научных работников и специалистов «зарплата вторична». В первую очередь, они едут туда, где есть возможности для самореализации, интересные задачи и проекты.

Напомним, Форум будущих технологий – главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Мероприятие проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.