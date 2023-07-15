В Салехардской больнице два дня подряд будут вырубать электричество Фото: Татьяна Коркина

В Салехардской окружной больнице 17 и 18 с 14.30 до 18 часов ограничат подачу электроэнергии из-за технических работ. Все исследования и процедуры пройдут в первой половине дня, по расписанию.

Больничные листы и рецепты будут оформлять после того, как включат свет. Пациенты, записанные на МРТ 17 и 18 июля во второй половине дня, пройдут томографию в другое время. Сотрудники колл-центра позвонят и перенесут запись.

Стационары и экстренные службы будут работать, как обычно, сообщили в правительстве ЯНАО.