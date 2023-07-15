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НовостиОбщество15 июля 2023 6:49

В 2023 году из Салехарда в Тюмень переедут 100 семей

За последние пять лет в областную столицу переехали 450 семей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Благодаря расширению до четырех полос трассы Тюмень – Тобольск жители Салехарда смогут добраться в отпуск быстрее и комфортнее. По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, летом на участке дороги особенно много северян. Из Салехарда на отдых отправляется в Тюмень каждый пятый житель.

Кроме того, в Тюмени планируется построить большое количество мостов и развязок из-за роста населения, в том числе, с Ямала. Специалисты считают, что в 2023 году из Салехарда в Тюмень переедут больше сотни семей. За последние пять лет в Тюмень переехали 450 салехардских семей.