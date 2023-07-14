В Лабытнанги открыли шесть стоянок для велосипедов и самокатов

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги реализован первый проект инициативного бюджетирования "Уютный Ямал" - 2022. Благодаря проекту в городе открыли шесть стоянок для велосипедов и самокатов. Об этом сообщает администрация города.

- В городе Семи лиственниц появилось несколько стоянок для велосипедов и самокатов. Благодаря неравнодушным жителям города теперь припарковать двухколесный транспорт можно: Дом культуры "30 лет Победы", клуб "Строитель" (мкр. Обской), ледовый центр "Авангард", площадка "ОстровОК", площадка "Старт", площадка "Паутинка" (мкр. Обской).

До конца года планируют реализовать еще девять проектов, выбранных горожанами на портале «Уютный Ямал», в том числе «Антикафе» и «Этнографический чум».

Напомним, ранее мы писали о том, что на Ямале пройдет уникальный турнир по пляжному волейболу.