Впервые на Ямал доставят мощи небесного покровителя русского воинства Георгия Победоносца

Фото: Салехардская епархия РПЦ

Впервые на Ямал доставят мощи Георгия Победоносца. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

- Поклониться мощам небесного покровителя русского воинства ямальцы смогут с 26 по 28 июля. В Салехард ковчег со святыней доставят вечерним авиарейсом из Норильска.

Молебен для верующих пройдет в храме Петра и Павла 26 июля. На следующий день состоится Божественная литургия, которую возглавят управляющий Салехардской епархией архиепископ Николай и священники, сопровождающие мощи - говорится в сообщении.

Затем пройдет автобусный крестный ход по городу, во время которого возле храма князя Александра Невского в Парке Победы совершат панихиду о погибших воинах. Утром 28 июля мощи святого планируют доставить в Лабытнанги, а далее священнослужители отправятся в Югру.

Стоит отметить, что всероссийский крестный ход с мощами святого Георгия начался еще накануне Дня Победы в Москве и планирует охватить 100 городов России.