«Транснефть – Сибирь» успешно прошла независимую экспертизу основных систем управления

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

По результатам независимой экспертизы «Транснефть – Сибирь» подтвердила соответствие российским стандартам систем менеджмента охраны труда, экологического и энергетического менеджмента.

Эксперты проанализировали документации, проверили рабочие места на соответствие требованиям охраны труда, встретились с работниками и оценили их знания и навыки безопасности, нормативных и регламентирующих документов. Проверка состоялась на объектах Тюменского управления магистральных нефтепроводов, а также в центральном аппарате управления предприятия. До этого независимую экспертизу предприятие проходило в соответствии с международными стандартами, теперь – по российским.

Для работников предприятия созданы условия максимальной защищенности жизни и здоровья работников благодаря эффективной реализации системы управления охраной труда. Постоянно оцениваются риски, выполняется реконструкция и модернизация производственных объектов. Особенное внимание уделяется обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты с повышенными защитными свойствами.

Персонал регулярно проходит обучение безопасным методам выполнения работ, осуществляется производственный контроль соблюдения санитарных норм и правил, а также профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев.

Фото: АО «Транснефть – Сибирь»

Кроме того, в 2022 году специалисты заменили на новые 36 магистральных и подпорных насосов, 23 электродвигателя. Существенный эффект достигнут за счет строительства и ремонта котельных, замены теплоносителей и теплосетей. В строительстве и реконструкции зданий и сооружений используются современные теплоизоляционные материалы.

Руководитель группы аудиторов ассоциации по сертификации высоко оценил соответствие достигнутых показателей «Транснефть – Сибири», подчеркнув, что в ходе трёхдневной проверки удалось получить необходимые подтверждения тому, что повседневная деятельность компании выстроена в полном соответствии с национальными стандартами.

- Мы будем рекомендовать ассоциации выдать компании сертификаты соответствия систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья, энергетического менеджмента и экологического менеджмента требованиям стандартов ГОСТ Р ИСО 45001, ГОСТ Р ИСО 50001 и ГОСТ Р ИСО 14001, - сообщил независимый эксперт Александр Ульянов.

Эксперты отметили, что предприятие в полной мере обеспечивает безопасную и надежную транспортировку нефти. Следующая сертификация пройдет через три года.