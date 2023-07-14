Двое военнослужащих из Лабытнанги погибли в СВО

Фото: коллаж/ администрация Лабытнанги

В ходе специальной военной операции погибли Семен Волченков и Семен Размыслов, чьи имена навсегда будут вписаны в книгу воинской славы Лабытнанги, Ямала и всей страны.

Как рассказали в администрации Лабытнанги, лейтенант Семен Волченков служил в должности командира мотострелкового взвода. Это был надежный друг, смелости командиру взвода было не занимать. Героя похоронят в Тульской области.

А в мотострелковой роте проходил службу рядовой Семен Размыслов. В апреле при выполнении боевого задания его тяжело ранили. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти бойца не удалось. Семена похоронят в Сыктывкаре.

- Гордимся мужчинами, преклоняемся перед мужеством защитников, спасибо каждому за верность служебному долгу - отметили в администрации города.

Глава Лабытнанги Марина Трескова выразила соболезнования родным и близким героев, вставших на защиту мирной жизни на Донбассе и интересов страны.