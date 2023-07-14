В Надыме двое подростков украли деньги с чужой банковской карты Фото: Татьяна Коркина

В Надыме двое несовершеннолетних, а именно юноша и девушка обвиняются в краже с банковского счета.

Все случилось в апреле 2023 года когда потерпевшая женщина находилась в гостях у приятельницы и решила помочь ей материально. Она дала свою банковскую карту 14-летней дочери хозяйки квартиры, сказав ей пин-код и поручила купить продукты. Девочка исполнила поручение, но при этом втайне от владелицы карты оплатила ее деньгами покупку одежды на сумму 45 тысяч рублей.

В тот же вечер банковской картой воспользовался и 17-летний приятель девочки, зашедший к ней в гости. Потерпевшая также дала ему карту для покупки продуктов питания, однако юноша, зная пин-код, оплатил покупку на 20 тысяч рублей.

Уголовные дела переданы в суд.