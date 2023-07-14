Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия14 июля 2023 6:32

На Ямале мужчину осудят за удушение щенка на глазах у ребенка

Он не захотел ухаживать за питомцем и жестоко расправился с ним
Виктория Терина
Тазовчанин предстанет перед судом за удушение щенка на глазах у ребенка

Тазовчанин предстанет перед судом за удушение щенка на глазах у ребенка

Фото: Татьяна Коркина

Тазовчанин предстанет перед судом за удушение щенка на глазах у ребенка. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов".

Жуткая история произошла в мае текущего года, когда мужчина, находясь в квартире дома микрорайона Солнечный из-за нежелания ухаживать за питомцем задушил щенка. Гибель домашнего любимца причинила малолетнему ребенку моральный вред.

Прокурор района в интересах мальчика подал судебный иск о взыскании с виновного мужчины компенсации причиненного вреда в размере 20 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.