На Ямале мужчину осудят за удушение щенка на глазах у ребенка

Тазовчанин предстанет перед судом за удушение щенка на глазах у ребенка Фото: Татьяна Коркина

Тазовчанин предстанет перед судом за удушение щенка на глазах у ребенка. Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу за "жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов".

Жуткая история произошла в мае текущего года, когда мужчина, находясь в квартире дома микрорайона Солнечный из-за нежелания ухаживать за питомцем задушил щенка. Гибель домашнего любимца причинила малолетнему ребенку моральный вред.

Прокурор района в интересах мальчика подал судебный иск о взыскании с виновного мужчины компенсации причиненного вреда в размере 20 тысяч рублей. Уголовное дело передано в суд.