В Ноябрьске водитель электросамоката задержан за пьяную езду

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Автоинспекторы Ноябрьска задержали нетрезвого водителя электросамоката. 45-летнего жителя Ноябрьска остановили для проверки. У него имелись явные признаки опьянения и во время проверки подтвердилось, что водитель раньше уже был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Электросамокат у мужчины забрали, а его доставили в дежурную часть для установления обстоятельств происшествия.

Как сообщили в ГИБДД, с начала 2023 года сотрудниками Госавтоинспекции Ноябрьска составлено 30 материалов по статье 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно».

Автоинспекторы призывает водителей соблюдать правила дорожного движения.