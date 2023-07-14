На Ямале 14 июля потеплеет до 22 градусов, осадков не ожидается

В Югре 14 июля потеплеет до 22 градусов, осадков не ожидается Фото: Юлия Кучеренко

На Ямале 14 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7, днем +17…+22 градуса, а местами +12 градусов.

В Салехарде ожидается малооблачная и прохладная погода. Температура воздуха ночью +5...+9 градусов, а днем потеплеет до +13...+18.

Подробнее о погоде в регионе можно узнать в инфографике МЧС.