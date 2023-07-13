В День рыбака в Новом Порту поставили рекорд, пожарив 200 килограммов корюшки

Автор фото: Андрей Сергиенко

В ямальском селе Новый Порт отметили День рыбака. Праздник стартовал с шествия Нептуна и морских обитателей и продолжился торжественной частью, конкурсами и развлекательной программой.

Как отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский, этот день – важный праздник для новопортовцев, их жизнь тесно связана с рыболовецкой отраслью.

– Именно здесь находится один из старейших рыбозаводов региона. Благодарим предприятия энергетического комплекса, такие как «Газпромнефть-Ямал», за активное участие в проведении национальных праздников, – отметил Андрей Кугаевский.

Автор фото: Андрей Сергиенко

День рыбака превратился в настоящий гастрономический фестиваль. На центральной площади хозяйки состязались в приготовлении блюд из рыбы и угощали всех желающих ухой и жареной корюшкой. В таком количестве – 200 килограммов – ее здесь жарили впервые, на это у десяти умелиц ушло почти пять часов. Организаторы праздника подали заявку на внесение этого события в Книгу рекордов России.

Качество, скорость приготовления и вес блюд оценивали приглашенные шеф-повара Наталья Трапезникова и Павел Зубарев. Лучшей рыбацкой семьей на конкурсе культуры и быта признали Владимира и Анастасию Худи. Кроме того, на Дне рыбака состоялся частушечный турнир «Бодрый ерш», демонстрация национальной летней одежды и флешмоб «Связаны одной сетью».

Для детей организовали игры и мастер-классы. Праздничное настроение также создавали аквагрим и сладкие угощения. А новопортовские богатыри поборолись за звание лучших в поднятии гири, велогонке, армрестлинге, перетягивании каната, тяге автомобиля и национальном тройном прыжке.

Автор фото: Андрей Сергиенко

По словам заместителя генерального директора по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Евгения Захарова, День рыбака – один из самых ожидаемых праздников в Новом Порту.

– Новопортовский рыбозавод славится своей историей, и именно рыбный промысел является основным для местных жителей. Поддерживая проведение этого масштабного праздника, мы вносим вклад в сохранение традиций Ямала, – отметил Евгений Захаров.

Автор фото: Андрей Сергиенко

Концертная программа включала выступление танцоров из Екатеринбурга, ямальской певицы Снежаны Хороля и коллективов Новопортовского дома культуры. Завершился день награждением победителей и участников культурных и спортивных конкурсов ценными призами и дипломами от нефтегазовой компании и праздничной дискотекой.