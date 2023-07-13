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НовостиОбщество13 июля 2023 9:54

В Надыме на несколько часов задержали рейс в Тюмень

Транспортная прокуратура контролирует ситуацию
Виктория Терина
В Надыме на несколько часов задержали рейс в Тюмень

В Надыме на несколько часов задержали рейс в Тюмень

Фото: Юлия Кучеренко

Новоуренгойская транспортная прокуратура контролирует выполнение воздушных перевозок. По технической причине из аэропорта г. Надыма отменён вылет рейса 147 сообщением Надым-Тюмень, авиакомпании АО «Ямал». Вылет перенесли и 78 пассажирам пришлось несколько часов ждать свой рейс.

Представители авиакомпании пассажирам оказываются услуги, предусмотренные Федеральными авиационными правилами. А транспортная прокуратура старается не допустить нарушения прав пассажиров.

Напомним, ранее мы писали о том, что самолет, выполнявший рейс Москва-Салехард, экстренно приземлился в Санкт-Петербурге из-за неисправности приборов. На борту находились 110 пассажиров и 6 членов экипажа.