На Ямале простились с контрактником, погибшем во время СВО

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги простились воином-контрактником Иваном Бердюгином, который погиб во время проведения специальной военной операции при выполнении служебного долга.

Рядовой боец Иван Бердюгин проходил службу в должности гранатометчика мотострелкового взвода и не раз проявил высочайшую силу духа и отвагу. Парня похоронили в Лабытнанги. Здесь живут его родители - воспитавшие настоящего героя, а также сын - четвероклассник, родные и близкие. Глава города Лабытнанги Марина Трескова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Семье окажут необходимые по закону меры поддержки.