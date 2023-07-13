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НовостиОбщество13 июля 2023 6:59

На Ямале простились с контрактником, погибшем во время СВО

Парня похоронили в Лабытнанги
Виктория Терина
Фото: администрация Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В Лабытнанги простились воином-контрактником Иваном Бердюгином, который погиб во время проведения специальной военной операции при выполнении служебного долга.

Рядовой боец Иван Бердюгин проходил службу в должности гранатометчика мотострелкового взвода и не раз проявил высочайшую силу духа и отвагу. Парня похоронили в Лабытнанги. Здесь живут его родители - воспитавшие настоящего героя, а также сын - четвероклассник, родные и близкие. Глава города Лабытнанги Марина Трескова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибшего бойца.

Семье окажут необходимые по закону меры поддержки.