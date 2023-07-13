Сетку натянут точно по линии Полярного круга: на Ямале пройдет уникальный турнир по пляжному волейболу

Фото: Ямал Спор

В Салехарде пройдет уникальный турнир по пляжному волейболу. Его уникальность состоит в том, что сетка будет натянута точно по линии Полярного круга.

Как отметили в администрации города, 28 и 29 июля столица Ямала превратится в самую северную площадку одного из самых южных видов спорта. Соревнования посвятят столетию отечественного волейбола. Мужские и женские волейбольные команды впервые встретятся на Полярном круге в рамках всероссийского фестиваля «От Камчатки и до Калининграда».

- Установлены размеры песчаных полей, началась отсыпка. На этой неделе будут возведены опоры для сетки и подготовлена разметка,- поясняет начальник управления по физкультуре и спорту администрации Салехарда Артур Абдулмеджидов.

По словам специалистов площадку организуют так, чтобы не травмировать зеленые насаждения, а после турнира территория будет рекультивирована.