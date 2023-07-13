В Ноябрьске остановили пьяного водителя на иномарке

Фото: Госавтоинспекция Ямала

Ноябрьские автоинспекторы задержали нетрезвого водителя. Он остановлен за нарушение правил дорожного движения.

- Был остановлен автомобиль «Ниссан» под управлением 52-летнего жителя Ноябрьска. У гражданина имелись явные признаки опьянения. Пройдя освидетельствование на месте, информация подтвердилась. Сам же автолюбитель не отрицал, что употреблял спиртное - сообщили в ГИБДД округа.

За управление автомобилем в нетрезвом виде против водителя возбудили дело об административном правонарушении. Его авто поместили на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Ноябрьска напоминает, что необходимо строго соблюдать ПДД и призывает не оставаться безучастными к проблеме «пьянства за рулем!» и сообщать об этом в полицию по телефонам «02».