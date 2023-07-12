На Ямале осудят мужчину, который в пьяной драке убил брата

В Тазовском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в убийстве родственника Фото: Татьяна Коркина

В Тазовском районе осудят местного жителя, обвиняемого в убийстве родственника. Расследование уже завершено и теперь суд решит судьбу 26-летнего местного жителя.

- Завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Гыда, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) - говорится в сообщении СУ СК РФ по ЯНАО.

Случилось это в апреле текущего года в селе Гыда, когда мужчина распивал алкоголь с гостями. Во время завязавшейся ссоры мужчины подрались, и хозяин квартиры несколько раз ударил брата, нанеся множественные удары осколком стеклянной бутылки по лицу и голове. Пострадавший мужчина скончался от обильной кровопотери, из-за ран головы.

Уголовное дело направлено в суд.