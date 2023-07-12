На Ямал привезли 12 бизонов, рожденных в Дании

Фото: телеграм-канал правительства ЯНАО

В ямальский природный парк «Ингилор» везут 12 бизонов. Новые обитатели парка уже прибыли на Ямал. Об этом рассказали в пресс-службе правительстве региона.

- 12 бизонов, рождённых в Дании, уже доставили в окружную столицу. В природном парке уже подготовлен участок, где животные будут обживаться в первое время, а после их выпустят на свободный выпас - говорится в сообщении.

Бизонам всего полтора года. Еще пару месяца назад они были в Дании, а потом на карантине в Венгрии. Затем проехали через Словакию, Польшу, Белоруссию, через всю Россию и наконец добрались до Ямала. На Ямале их разместят в рамках эксперимента по воссозданию природной среды Крайнего Севера, которая существовала здесь до последнего оледенения.