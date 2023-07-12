Северный застройщик подписал соглашение о финансировании новых объектов недвижимости на Ямале

Фото: архив КП

Генеральный директор ООО Специализированный Застройщик УДСД Анна Каминская в ходе промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге подписала соглашение о финансировании строительных проектов с заместителем председателя Уральского банка Сбербанка Александром Нуйкиным.

Согласно документу, объем кредитования составляет 5 миллиардов рублей, на которые в ближайшие три года будут возведены 11 новых объектов недвижимости в ЯНАО, включая ЖК «Атмосфера» – малоэтажный квартал в Новом Уренгое на берегу озера в микрорайоне Созидателей.

– Финансирование строительства новых жилых кварталов — важная часть развития Ямала как молодого быстроразвивающегося региона. Благодаря деятельности Специализированного Застройщика УДСД за прошедшее десятилетие город Новый Уренгой кардинально поменял свой внешний вид, поэтому для нас особенно значимо это сотрудничество, – подчеркнул Александр Нуйкин.